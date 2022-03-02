油价大涨影响亚股情绪 海指周三回挫1.04％

（早报讯）亚太各地股市今天（3月2日）普遍回挫，因国际油价大涨6％至每桶110美元。市场担心通货膨胀升温和加息预期将拖累经济增长、提高滞胀（stagflation）风险。在银行股下跌的压力下，新加坡海峡时报指数今天回挫1.04％或34.23点，闭市报3244.40点。

香港股市回挫1.84％，东京股市连涨三天后今天回跌1.68％，悉尼小涨0.28％并取得四天连涨，首尔小涨0.16％并已连续三个交易日上涨。美国三大股指期货微幅波动，至傍晚时分涨跌不一。欧洲股市昨日重挫4％之后，今天连续第三天开盘下滑。

油价因乌克兰危机和各国的制裁行动而飙升。美国及盟友从战略石油储备释放6000万桶原油的决定，似乎仍然令市场失望。市场关注焦点落在石油输出国组织（OPEC）和盟友组成的OPEC+今天召开的会议，布伦特原油价格已突破每桶110美元直逼112美元，WTI原油期货也突破100美元，目前达110美元。

国际能源署（International Energy Agency）昨日表示，能源市场的情况非常严重。它说：“全球能源安全受到威胁，使世界经济在复苏的脆弱阶段处于危险之中。”

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）指出，到目前为止，油盟已证实仍然致力于与俄罗斯达成的油盟+协议，尽管发生了乌克兰战争，但预计油盟不会改变其增产计划。若是这样，油价在每桶100美元的水平之上进一步上涨的压力将加剧，每桶美国原油可能向125/150美元的范围推进。

她认为，油盟将面临越来越大的政治压力，因为乌克兰战争正成为一场全球危机，全世界都能感受到间接的影响，特别是通过石油和大宗商品价格的飙升，世界领导人将全力施压。“祈祷今天的OPEC+会议的决定，但同样，不要抱有太大期望，油盟不会神奇地决定出手拯救。”

本地多只商品和能源相关股上扬，金光农业资源（Golden Agri Resources）涨5.17％至0.305元，金光能源与资源（Golden Energy & Resources）飙升15.63％至0.37元，从事岸外油气探勘的Rex国际股价涨4.88％至0.43元，常青石油及天然气（RH Petrogas）暴涨30.95％至0.275元，安淳国际（Anchun International）股价大涨13.04％至0.26元，英特拉资源（Interra Resource）股价大涨16.67％至4.9分。

美国联邦储备局主席鲍威尔今天较迟时将在国会讲话，市场预期他将暗示美国央行将继续执行本月的加息计划。

金融服务公司Bulltick全球宏观研究主管维拉（Kathryn Rooney Vera）接受彭博电视访问时说：“美国联储局将不得不继续抑制通货膨胀，我认为通货膨胀在好转之前必然会变得更糟糕。我们说过，滞胀是今年最大的风险，这将是事实。”

整体本地股市交易量今天增至16亿1000万股，交易总值增至16亿6000万元。全场上升股227只，下跌股250只。

海指成份股今天多数下跌，18只下跌，9只上涨，3只持平。星展集团（DBS）今天领跌，跌幅达3.17％，闭市报33.33元，给予海指最大压力。大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）股价各跌1.68％和1.45％，闭市报29.85元和11.56元。

个股方面，商品及能源相关股今天交易活跃，占据活跃股前三甲：常青石油及天然气（交易量8223万股）、金光农业资源（7786万股）和Rex国际（7303万股）。

中远海运国际（COSCO Shipping）今天股价涨1.96％至0.26元。它昨日闭市后发布业绩，截至去年底集团全年净利大增261％至3011万元，主要是脱售海运子公司60％股权取得收益。集团去年营收增7％至1亿9846万元。