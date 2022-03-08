资讯科技工程师回南大 盗走数千元电子设备

（早报讯）南洋理工大学毕业的资讯科技工程师多次深夜回母校，盗走价值数千元的电子设备，还顺手拿走洗手液和湿纸巾。

邓志杰（32岁）今天（3月8日）承认三项偷窃罪名，控方以其中一项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

庭上揭露，被告面对精神健康问题，正在心理卫生学院接受治疗。法官下令让被告进行评估，以鉴定他是否合适接受强制性治疗。

根据案情，被告2016年从南大毕业。他在2019年12月偷走南大教室内总值900元的三台电脑荧幕，在2021年2月晚上再度下手，偷走两个各值千元的无线接入点（wireless access point）。

两次得逞后，被告隔月29日晚上9时至10时再回到校园，到五楼的一间教室干案。被告爬到桌上，拧开螺丝偷走悬在天花板的无线接入点。他过后再到另一座教学楼，强行把系在天花板钢条的无线接入点扯下，导致天花板轻微损坏。他还在校园各处顺手偷走两包湿纸巾及四罐洗手液。

南大发言人回复zaobao.sg询问时透露，校园保安得知发生偷窃案后马上展开调查，通过校园各处的闭路电视掌握被告的身份后，立刻报警逮捕被告。

被告盗走的物品总值4952元，他已归还物品及做出全额赔偿。

代表律师指出，这是被告第一次触法，被逮捕后马上认罪，并全力协助警方调查，显示他愿意承担责任。被告承认是一时冲动才犯错，并为自己的行为感到深切懊悔，下定决心不重犯，恳求法官从轻发落。案展下月下判。（人名译音）