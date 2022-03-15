挥刀砍人损五车 男子将面控

（早报讯）昨午在万国广场附近挥刀砍伤路人、损坏五辆车子，37岁男子明天将在持危险武器蓄意伤人的罪名下被控。

警方昨晚（3月14日）发文告说，昨天下午1时56分接获多人报案，指一名男子在万国弯（Buangkok Crescent）的路段中间挥刀，并阻止来往车辆。警方赶到现场时，男子已被六名公众制伏。

初步调查显示，被捕男子早前疑在家服用一些不明药物后便带了一把刀外出。出门不久，他就在组屋住家外的电梯处与几名公众发生争执，之后便乱过马路。

据悉，当时他使用手中的武士刀劈砍从他身旁经过的五辆车子，到了万国广场购物中心（Buangkok Square Mall）前的交通灯时，他更挥舞武士刀追砍一名正准备过马路的男子。所幸在关键时刻，男子滑一跤跌倒，目睹这一幕的公众于是冲上前将他制伏，直到警察赶到现场。

警方随后突击搜查这名男子的住所，查获了两包黄色药丸。初步调查显示，这并非一起恐怖袭击事件。

警方跟进调查后发现，被捕男子曾被关押心理卫生学院，并被诊断患有物质使用疾患（substance use disorder）。他曾因抵触暴力罪行和违抗公务员等多项罪行，被判入狱九个月两周，最近一次出狱是在2020年7月30日。

根据文告，一名男子在这起事故中受伤，他的左臂留下两处轻微刀伤，在清醒的状态下被送往医院救治，另一名男子的左膝则被擦伤。

警方查获男子用来砍伤路人和损坏五辆汽车的武士刀作为证据。（新加坡警察部队提供）

见义勇为六公众将获表扬

警察将于今天下午表扬在警察抵达现场前，见义勇为上前制伏男子的六名公众。

宏茂桥警署署长张子明助理警察总监说：“六名公众在警方抵达前，协助拘捕这名歹徒，防止他对公众造成更多伤害。为此，警方将向他们颁发公众精神奖，以表扬他们的勇气与公众精神。”