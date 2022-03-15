内安局：挥刀砍人案与恐袭无关

（早报讯）本周一发生在万国弯的挥刀砍人案，经内安局与警方初步调查显示，嫌犯虽曾遭内安局调查，但此案与恐袭无关。

内部安全局今天（3月15日）发文告说，警方在星期一（14日）下午1时56分接获多起通报，指一名男子在万国弯（Buangkok Crescent）的路中央挥刀阻止来往车辆，男子当时口中还高呼“真主伟大（Allahu Akbar）”。

犯案男子经证实是新加坡籍的法迪勒（Fadhil bin Yusop，37岁），他遭警方逮捕后，将在星期三（3月16日）被控以持危险武器蓄意伤人的罪名。

内安局正与警方密切合作调查这起事件，初步调查显示法迪勒相信是独自干案，他早前疑在家中服用一些不明药物后便带了一把刀外出，这起事件与恐袭无关。

2016年，法迪勒曾因在网上分享哈马斯的伊兹·丁·卡桑旅（HAMAS’s Izz ad-Din Al-Qassam Brigades）等激进组织的图片而遭内安局调查。然而，没有迹象表明他被激进化或意图参与武装暴力，他过后因此接到书面警告。

2020年1月，法迪勒因在阿尔马华达回教堂（Masjid Al-Mawaddah）持刀靠近教长（Imam）遭警方逮捕，当局展开联合调查后发现，他的攻击与恐袭无关。当时法迪勒被发现曾服用大量含有右美沙芬（dextromethorphan）成分的药片，影响了他当时的行为。他因此被判九个月又两周的监禁，并在2020年7月获释。当时他虽然被评估并没有激进化，但仍在事后接受宗教辅导作为预防措施。

内安局表示，将继续与警方合作调查这起事件，并在适当的时候公布进展。