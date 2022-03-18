强奸三名亲生女 45岁父判监33年两个月鞭24下

（早报讯）儿童探险营兼职导师14年来先后非礼四名亲生女儿，还强奸其中三人，法官今早（3月18日）指狼父把女儿当成性工具，夺走女儿童真和初夜，把家变成人间炼狱，重判他坐牢33年又两个月，鞭打24下。

《新明日报》之前报道，这名狼父是45岁的本地男子，被捕时在儿童探险营当兼职导师。他面对33项包括严重强奸、严重性侵、虐童、以及蓄意伤害等控状。

受害者是被告的四名亲生女儿，案发时年龄介于6岁至20岁。

被告早在2004年，便对当时仅6岁的长女起色心，先是给对方看黄片，再用棉花棒和手指非礼她的私处。

被告之后变本加厉，在下来的几年也先后非礼另外三名女儿。2014年，他在次女11岁至12岁时，三度强奸了她。

2016年开始，被告趁妻子外出工作时，开始非礼四女儿，到了2018年，被告便威胁对方，每个月要与他性交一次，不然就阻止她上学。

2018年间，被告至少两次把三名女儿一个一个叫到房间里，声称要为女儿检查和清理身体，逼她们脱裤后非礼私处，还拍下照片，“教导”她们在来月经时，如何正确清理。

被告在长女13岁和14岁时曾两次强奸不成，但他不罢休，在2018年于北部的住家强奸了当时20岁的长女。

被告共面对60下鞭刑 其中36鞭以坐牢取代

被告共面对60下鞭刑，但由于法定最高鞭刑只有24下，法官因此判被告坐牢7个月，代替剩余的36下鞭刑。

被告面对33项控状，控方以其中7项提控，其余交由法官下判时考虑在内。

法官判被告每项严重强奸罪各坐牢16年鞭打12下，每项严重性侵罪各坐牢14年鞭打12下，每项非礼罪各坐牢3年鞭打6下。

法官指这是最严重的强奸和性侵案之一，导致被告女儿活在无法想象的痛苦中，法庭必须严惩被告，以儆效尤。