印尼著名收藏家余德耀病逝

（早报讯）印度尼西亚华裔企业家、艺术慈善家和收藏家余德耀（Budi Tek）与病魔抗争六年多后，因胰腺癌晚期医治无效与世长辞。上海余德耀美术馆今天下午发讣告称，这位收藏界的领军人物于昨天（3月18日）在家人的陪伴中病逝香港，享年65岁。

自2004年起，余德耀便以企业家身份踏入当代艺术领域，藏品超过1500件，包括不少巨型装置艺术作品，并于2007年创办非牟利机构——余德耀基金会。

出生印尼雅加达，曾在新加坡接受中学教育的余德耀，于2008年在雅加达成立余德耀美术馆，之后于2014年到上海创办余德耀美术馆。

总面积9000多平方米的余德耀美术馆由原上海龙华机场老机库改建而成，是中国当代艺术史上最具前瞻性的私人美术馆之一，曾将贾科梅蒂（Alberto Giacometti）最大规模回顾展、兰登国际（Random International）的沉浸式装置“雨屋” 等带到中国，现正举行日本当代艺术家奈良美智在中国的首次大型展览。

作为亚洲顶级藏家，余德耀曾任英国泰特美术馆（Tate Modern）亚太地区委员及收藏委员，并于 2017年获法国荣誉军团军官勋章。患病后，他致力于将私人美术馆发展成公共机构。