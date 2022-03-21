新印在气候变化和可持续发展加强合作

（早报讯）碳交易、更洁净科技以及绿色金融等都是推动更可持续发展的关键。新加坡和印度尼西亚会在这些领域加强合作，共同应对气候变化，推动两国的绿色发展。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤和印尼海洋事务与投资统筹部长卢胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）今早（3月21日）签署有关气候变化和可持续性双边合作的谅解备忘录。

新印早在今年1月的新印领导人非正式峰会上，承诺在可持续发展和绿色经济等新兴领域建立合作伙伴关系。两国通过今天签署的谅解备忘录公布更多合作细节。

双方下来会在四大方面加强合作，包括碳价格和市场交易，以及制定生态系统方法和基于自然的解决方案等。基于自然的解决方案指的是可保护、可持续化管理和恢复生态系统的行动。两国也会探讨如何采用更洁净科技及解决方案，以及绿色和混合金融（blended finance）。

根据国家气候变化秘书处和印尼海洋事务与投资统筹部发的联合文告，两国承诺每年举办高级别部长会议，并通过专门的双边跨机构工作小组加强上述方面的合作。工作小组由两国高级政府官员组成。

能为两国人民制造更多工作机会

也是气候变化跨部门委员会主席的张志贤今早受访时说，谅解备忘录可推动两国在气候变化和可持续发展这两个重要领域的更密切合作。双方除了会有更多机会共同应对气候变化，还能为两国人民制造更多工作机会，为经济带来新机遇。

他说：“新加坡会继续同志同道合的区域和国际伙伴合作，为去碳化和可持续的未来制定新方案。这些合作可让我们制造和掌握新兴绿色发展和工作机会，也能协助新加坡在本世纪中叶达成净零碳排放的目标。”