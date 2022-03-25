撞路人推妇女还打断儿门牙 男子判监32周

（早报讯）男子酒后骑电动脚踏车回家途中撞上路人，还把对方的女友人推出马路，导致她差点被巴士撞上。他还因打伤七岁儿子等罪行被控，吃牢饭32周。

被告是一名29岁的男子。根据其中一项控状，他去年3月9日凌晨2时至6时与两名朋友在组屋楼下喝下六七罐啤酒后，骑着电动脚踏车要回家。

途中，他在直落布兰雅坡的一处走道上撞上了一个正走向巴士站的路人。双方因此起争执，被告还对路人爆粗。

该路人与同行的一名47岁妇女尝试走开，不过被告上前质问时还推了妇女的肩部，导致她从走道踏出马路。

当时一辆巴士正朝着妇人方向开来，幸好司机及时刹车，才没酿成车祸。

三人接着都上了这辆巴士，司机问被告为什么要推人，他又不满，与司机争吵，还向走到巴士后方对两名受害者大喊大叫。

巴士司机通知上司后警方到场，但被告已离开。不过他当天下午就被警方找到了。

被告其他罪行包括，前年9月有一次到前妻的住处，进门后称家里的味道难闻，要求儿子从房间出来打扫。

期间，被告掌掴当时只有七岁的儿子，还把他推倒在地，导致儿子两颗门牙断裂，嘴唇受伤。

他干案前喝了四罐啤酒，也违反了禁止他向前妻以及两名孩子动粗的保护令。

被告承认鲁莽行为危及他人性命、恶作剧、违反个人保护令、蓄意伤人等罪名，昨天（3月24日）被判坐牢32周。

被告也于前年9月跟一名与自己不和的邻居起纠纷，酒后一拳打破邻居窗，再隔着铁门缝隙挥拳打邻居。另一名不相关邻居的窗户也遭殃，玻璃遭被告击破。被告也涉及另一起酒后把花盆从三楼扔下楼的事件。

法官下判时表示，希望被告日后不要以为喝酒和暴力能解决问题。