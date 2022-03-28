星展银行前职员涉泄露顾客资料 与两男同被控

（早报讯）星展银行前职员被指滥用电脑系统，非法取得至少30名顾客的个人资料，并泄露其中至少10人的资料给两名男子。

涉案三人已于上周五（3月25日）一起面控。星展银行前职员梁延兴（31岁）面对欺骗、触犯滥用电脑法令和银行法令等罪名。

被指教唆梁延兴干案，且获得部分顾客信息的另两名男子迪纳（Dinath Silvamany Muthaliyar，34岁）和洪国豪（34岁），则同样面对触犯滥用电脑法令和银行法令的罪状。庭上没揭露三人盗取顾客资料的用途，或罪行是如何被揭发的。

控状显示，梁延兴在2018年6月至11月的五个月内，违法获得至少30名星展银行顾客的资料。

他被指在没有获得授权的情况下，使用星展银行的电脑进入银行的顾客信息系统，取得这些资料。

其中有至少10人的资料被泄露。梁延兴涉嫌通过WhatsApp信息，发送其中八个人的资料给迪纳，及两个人的资料给洪国豪。身为星展银行的职员，梁延兴把这些资料传给指定人士以外的人，触犯了银行法令。

星展银行在回复《联合早报》询问时证实，梁延兴已经不是该银行的职员，而银行的所有职员都必须遵守最高水准的专业精神及行为操守。

另外，梁延兴也被指在2017年7月欺骗New Asurion Singapore私人有限公司，谎称他丢失了手机，误导对方重新发放另一台手机给他。

涉案三人将在4月22日再次出庭。

若触犯滥用电脑法令罪名成立，梁延兴每条控状可面临最多5000元罚款，或最长两年监禁，或两者兼施。抵触银行法令罪名若成立，每条控状则附带最高12万5000元罚款，或三年监禁，或两者兼施。