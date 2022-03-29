国内外偷拍男童50次又非礼一男生 工程师坐牢打鞭

（早报讯）一年内在男厕偷拍男童约50次，到了日本不忘继续偷拍一名男子和三名男童的臀部，还在大巴窑游泳池男厕内严重非礼一名男生，工程师上得山多终遇虎，一次偷拍时被逮着，最终入狱挨鞭。

被告梁卓良（译音，48岁）案发时是一名工程师，他面对51项抵触影片法令和一项严重非礼的控状。他在今天（3月29日）承认其中10项，余下交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢23个月又四周，以及打鞭三下。

为了保护受害者，法官谕令媒体不得报道任何会泄露受害者身份的资料。

根据案情，被告于2018年8月18日晚上7时许，在三巴旺的内政团队战备人员协会男厕内偷拍男童，有人发现后当场报警。

警方到场调查时，被告坦承犯案，也交出手机。警方后来从他的手机搜出至少50段偷拍视频和一段性爱视频。

调查显示，被告于2017年2月至2018年7月，在本地多个男厕偷拍男童下体或臀部，部分视频也拍下被告和男童同时袒露下体的画面。被告的干案地点包括圣淘沙西乐索海滩（Siloso Beach）、三巴旺和武吉巴督的内政团队战备人员协会，以及金文泰、大巴窑和武吉巴督公共游泳池。

调查同时揭发，被告曾于2018年1月14日在日本干案，拍下一个男子和三个男童的臀部。隔月，他在圣淘沙男厕内偷拍五名男童冲凉长达五分钟。

除了偷拍，被告也严重非礼一名男童。案情显示，被告2017年在网上结识年约11岁的男生后，与后者和其母亲熟络起来。

2017年9月13日，被告约男生和其母亲到大巴窑游泳池游泳。游泳结束后，被告与男生到男厕冲凉时，要跟男生共用同一个浴间。

由于当时男厕人很多，男生于是答应被告要求。为了让男生放下戒心，被告还告诉男生“没事的，我不会对你做任何事”。

不过，就在男生脱下泳裤后，被告便强行非礼男生。