宝马司机酒驾冲走道撞2人 监三周吊牌四年

（早报讯）酒后开宝马失控冲上行人道撞两路人，一人被撞入店屋，另一人被撞飞摔落地送院，司机今早（3月31日）被判坐牢三周以及吊销各级驾照四年。

王振强（译音，35岁）共面对三项控状，包括酒驾以及疏忽驾驶导致他人受伤的罪名。他今早承认其中两项，另一项罪名交由法官下判时一并考虑。

《新明日报》日前报道，这起意外发生于2020年12月29日下午5时07分左右，地点是实龙岗路第214号店屋前。根据案情，被告当时酒后开着宝马轿车，行经案发地点时，车子不知何故失控，从右边第二车道偏移，往右边店屋的方向拐，冲上了行人道，最后撞上了灯柱后停下。

庭上播放店家闭路电视画面，只见当时人来人往，宝马冲上行人道后正面撞飞了41岁的男子，过程中擦撞另一名48岁男子，导致他扑倒在地。

遭撞飞的男子被送往医院救治，虽然伤势都在头部，所幸只是擦伤及淤伤，留院观察六天后，获得41天病假。

第二名伤者自行求医，上半身多处擦伤，医生给他七天病假。

警员到达现场后发现被告浑身酒气，因此将他逮捕带回警局。经过验血检测，警方确认被告的血液酒精含量超标，每100毫升血液含有89毫克的酒精含量，超过法定80毫克的上限。

控方：灯柱“救”其他公众

控方指路灯“救”了其他公众，否则后果更严重。

控方认为，被告虽然酒测并未超标太多，但是罪行依然不轻，酒后开车原本就是严重的罪行，还因此酿车祸。

控方指出，案发时间及地点有很多行人路过，若不是车子刚好撞上了灯柱而停下，后果将不堪设想。

实际上，当时其实有第三名受害者被抛飞的碎石砸中，但最后选择不就医。

代表律师求情时说，被告已经真心悔过，事后也赔偿了受害者，并且有意赔偿陆交局修复灯柱的费用。

法官判刑后，下令被告赔偿陆交局3482元。