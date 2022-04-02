狮城男在新山将车垫高为多添油 惹网民热议

（早报讯）一名开着新加坡注册车辆的男子，在新山加油站为车子添油时出怪招，在车底架起千斤顶让车子倾斜，相信是为了让油箱可以添入更多汽油，“贪小便宜”的照片在网上疯传后，引起网友猛烈批评。

这张相信是在新山彩虹花园油站拍摄的照片，昨天（４月1日）开始在网上疯传。男子在加油站为车子添汽油时，车子底部赫然出现了一个千斤顶，导致车子倾向一侧。一般相信，男子是为了让油箱可以添入更多汽油，而让车子倾向一侧。

这并非首次出现新加坡轿车的车主在新山加油时做出这样的举动。早在新马边境因冠病疫情关闭前，就经常有新加坡车主在新山油站为车子添油时，做出怪异举动的照片和视频，例如猛摇车身或在后车厢内上下跳动等在网上流传。

不料，在封闭了两年的边境开放的第一天，又有如此奇葩的新加坡车主被拍到。

这张照片在网上流传后，不少网友嘲讽怕输（kiasu）的新加坡人回来了。部分网友则善意提醒，若油箱装得太满，汽油可能溢出来，对车子和其他人造成危害。

有关油站的女主管受访时告诉zaobao.sg，照片在网上流传后，对她造成不少困扰，接到许多打来要她采取行动的电话。她说：“我希望顾客添油时，能够自制一点。”

据记者现场观察，陆续有新加坡车辆驶入该油站，但车主们添油后随即付款离开，没有其他出格的举动。附近几家油站表示，生意未见显著提升，受访的职员相信多一两周后，大家熟悉整个通关程序后，会有更多新加坡车辆进来新山消费及添油。