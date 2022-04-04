非礼两女童 前私召车司机监两年鞭四下

（早报讯）先后在私召车上非礼两名七岁和10岁的女童，得逞后送上糖果要女童“乖”，前Grab私召车司机被判坐牢24个月和鞭打四下。

现年48岁的被告林文海（译音）面对三项非礼未满14岁少女的控状，他不认罪，但经审讯后被裁定罪成。

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根据控方的结案陈词，2017年6月14日下午，七岁女童和母亲在淡滨尼广场（Tampines Mall）购物后乘搭被告的私召车回家。女童和母亲原本一起坐上后座，但被告突然询问女童母亲，女童的身高是否达到1.3米。

被告称，身高1.3米以下的孩童不能和父母同坐后座，并要求女童的母亲移到车子前座。女童母亲下车换座位时，被告却趁机转身非礼女童私处。女童感到不适，移到司机后方的座位避开被告。

私召车抵达目的地后，受害女童下车之前，被告再次转身非礼她，还给她一颗糖果，并称她为“好女孩”。

女童因感到羞耻和害怕，事后并没有在第一时间告诉母亲，而是数日后到朋友家玩时，才悄悄跟朋友说出经过。这名朋友的母亲得知后震惊不已，建议女童把经过告诉自己的母亲，这才揭露了被告的罪行。

同年8月25日，一名10岁女童独自乘坐私召车到她朋友位于义顺的家过夜。被告不仅在车上询问女童住址和家庭情况等私人问题，还要求女童在面簿加他为朋友，以及带她到麦当劳吃饭。被告甚至在遇到红灯停车时，数次转身伸手抚摸女童的膝盖。

女童下车前，被告同样给了她三颗糖果，触摸她的脸颊，叫她要乖。女童感到害怕，立刻下车，到朋友家后把经历告诉朋友。朋友的父母得知后，辗转通知了女童的母亲。女童的母亲最终带她去警局报案。

主控官指出，两名受害者的证词严谨可信，她们在案发前与被告从未有过任何交集，没有污蔑他的理由。反观被告上庭接受盘问时证词前后不一致，而且有所回避，例如虽然他从2000年起便一直住在义顺，却称自己只熟悉区内的旧组屋。

被告今天（4月4日）在母亲陪伴下出庭，并在法官宣布刑罚时忍不住抽泣。