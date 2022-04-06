称患恋脚癖非礼两女子脚底 男子判监两周又五天

（早报讯）自称患有恋脚癖的男子，以参与慈善组织和社区活动为借口，要求两名女子让他拍脚底照，过程中还非礼她们的脚。

两名受害者后来翻报纸，发现被告陈文辉（32岁）曾被判非礼罪成，才惊觉碰到惯犯，马上报警。

被告今天（4月6日）承认两项非礼罪状，另一项抵触防止骚扰法令的罪名交由法官下判时纳入考量后，被判坐牢两周又五天。

案情显示，2017年7月，被告在交友平台认识一名28岁女子，把她带到麦里芝蓄水池后，谎称参与名为“赤脚步行协会”的慈善组织，要求拍摄女子的脚底，还给她看其他女子的脚底照片来说服她。

女子信以为真答应后，被告在拍照时抚摸女子的脚底和脚趾，还说她的脚趾很“可爱”，整个过程长达5分钟。

被告接着问女子一些私人问题，还用手搔她的腰部，问她是否怕痒。女子感到浑身不自在，直言只当被告是朋友后，就直接回家。

不料，被告却继续传信息给女子，甚至大骂和威胁她，吓得女子报警。然而，她当时无法提供更多的详情。

直到两年后，她在新闻报道上看到被告被判刑，才惊知被告是非礼犯，再度报警。

此外，被告2019年3月27日在一家店铺内，用同样的手法骚扰一名18岁的女销售员。被告自称代表人民协会，想在人们的脚底上写语录，拍照并组成拼贴图来“启发”他人。

被告以同样方式非礼女销售员的脚，令她感到很不自在，她事后上网搜被告的名字，赫然发现他过去的罪状，决定报警。

据报道，被告在2016年至2017年，以同样伎俩非礼四名女子的脚，在2019年1月7日被判罚款8000元。

控方表示，被告案底累累，却从未改过自新，甚至在被判罚款两个月后再度干案，干案方式也一模一样。

尽管被告非礼受害者的脚底而不是私密处，但控方指被告的举止仍然带来伤害，因为这是不尊重女性对自己身体的自主权。

代表律师称被告患有恋脚癖，恳请法官判他接受强制性治疗或罚款即可。法官下判时说，被告在2014年就患病，但多年来拒绝接受心理治疗，因此必须严惩以阻止他再犯。（人名译音）