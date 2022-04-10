时隔两年首场流动歌台复办 驶入坟场表演

（早报讯）时隔两年，兀兰莲天宫的流动歌台再次登场，并计划在今年农历7月复办实体歌台。

随着我国放宽防疫措施，兀兰莲天宫今晚（4月10日）再次举办歌台。配合清明节，莲天宫将流动歌台驶到位于蔡厝港路14乡道（track 14）的坟场，为祖先表演，以表敬意。



今年的清明节落在4月5日，而公众一般会在前后约十天（3月26日至4月17日）祭拜过世的亲人和祖先。

《联合早报》记者今晚与台主一起“跑”歌台，流动歌台晚上约7时30分开始，从兀兰82街第843座组屋出发到蔡厝港路的坟场。

五名歌台艺人在流动歌台上轮番上阵，他们分别是张婷婷、董仕强、林丽影、陈翔，以及何佩霖。

兀兰莲天宫负责人白志祥（37岁）受访时说，兀兰莲天宫在2010年举办流动歌台，也是本地首个推出流动歌台的团体。自此，庙宇每年农历7月都会在坟场举办歌台，直至两年前冠病疫情暴发时才停办。

他说：“疫情期间，有不少人因为活动人数的限制，没有前往坟场扫墓。现在条例允许了，我们便决定在清明期间，通过表演歌台的形式，表达对祖先的追思。”

白志祥也透露，为了此次的流动歌台活动,，庙宇已筹备约半年的时间，共花费约4000元。

有17年歌台表演经验的何佩霖（40岁）对于能在流动歌台表演感到十分兴奋，她说：“过去两年受疫情影响，歌台都是以线上的形式呈现。我很想念实体歌台表演的气氛，尤其是在户外表演。”

她也说，实体歌台有望于今年农历7月复办。

兀兰莲天宫理事郭春香（61岁）透露，疫情暴发前，兀兰莲天宫都会去林厝港坟场表演歌台，每次都会吸引约50人围观，场面十分热闹。

她说：“我希望实体歌台可以于农历7月复办，实体歌台比较有气氛，相信不少公众都很想念现场观看歌台的体验。”