李光前医学院2029年起 停颁南大和帝国学院联合学位文凭

（早报讯）南洋理工大学和伦敦帝国学院在2010年联办李光前医学院，为期18年的合作将在2028年如期结束，李光前医学院将在2029年起停止与帝国学院联合颁发学位文凭，届时毕业的医学院学生将获颁南大文凭。

2022年和2023年入学的学生，若在2028年完成内外全科医学学士学位（MBBS）课程，将可继续获颁联合学位文凭。2024年之后报读南大李光前医学院的学生，则将在2029年毕业时获颁南大文凭。

南大今天（4月11日）发文告指出，南大和伦敦帝国学院将会继续利用两校在理工科方面的优势，深化其他领域的合作。这包括研究生教育，以及新的研究领域，如医疗保健设备和系统、公共卫生、可持续发展和气候变化。

南大与帝国学院是在2010年正式签署协议，联合设立新加坡第三所医学院李光前医学院，以协助应付新加坡未来的医疗需求，同时提供更多机会让新加坡学生在本地学医。李光前医学院在2013年正式开课。

在成立10年后，李光前医学院在国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds（简称QS）2022年的医科排行榜中，获得了前100名。

南大校长苏布拉·苏雷什（Subra Suresh）教授说，南大和帝国学院联办新加坡最新的一所医学院是一项重大成就，成功让南大在短时间内设立一所高素质的医学院。

他指出，目前已有四批医生从李光前医学院毕业，为我国的医疗领域做出贡献，第五批将于下月入行。