出狱三个月又伸狼爪 非礼惯犯第六次坐牢

（早报讯）42岁非礼惯犯出狱短短三个月后就重蹈覆辙，在乘搭公共巴士时非礼两名女乘客，判坐牢八个月又120天。

被告是欧亚裔男子克里维（Clive Hilary Cheng Kiat Vaz），案发时无业。他早前因非礼罪入狱服刑33个月，去年4月24日才获假释出狱。

为保护受害者，媒体不得报道任何会泄露受害者身份的资料。

根据案情，同年7月30日晚上9时25分，一名22岁女学生在淡滨尼巴士转换站乘搭969号双层巴士，坐在巴士上层。被告尾随在后，特地坐在受害者身后。

巴士离开转换站不久，被告就伸手穿过座位和车窗之间的窄缝，触摸受害者的身体左侧前后10秒钟。

受害者忍无可忍，鼓起勇气回头质问被告，被告举起双手道歉，辩称自己是在玩平板电脑时不小心碰到她。受害者思来想去还是觉得被侵犯，便向坐在前方的两名女子讲述自己的遭遇。被告看到形势不对，急忙下车逃走。

隔月6日晚上11时，被告再次以同样的手段，在一辆969号巴士上非礼另一名24岁女子。受害者被非礼后赶紧换座位，并发信息向男友求助，被告则趁机下车。

警方接到报案后展开调查，并于9月7日逮捕被告。调查显示，被告在犯案的这两天里搭了十几趟巴士，多数沿着相同路线。被告事后表示，非常后悔没有向外界寻求帮助，以致一错再错。

庭上揭露，被告前科累累，第一次犯下非礼罪是在2002年，这已是他第六次因非礼罪入狱。