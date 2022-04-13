未来三年 全国学生在校可无现金付款

（早报讯）让学生在校内以智能手表、易通卡等无现金付款的计划，下来三年将扩大到所有中小学、初级学院和励仁高中。

这项自2017年推出的储蓄银行智能伙伴计划（POSB Smart Buddy）已在80所中小学实行。学生在校内食堂和文具店等消费时，利用所提供的智能手表，碰触支付终端机就可付款，无需使用现金。星展和储蓄银行在学校装置的付款终端机也能接受易通卡和学校智能卡等无现金付款方式。

学生和家长可以利用“储蓄银行智能伙伴”应用查看消费记录和储蓄。家长可设定孩子每天的花费限额，孩子也能为自己设储蓄目标。

星展和储蓄银行以及教育部今天（4月13日）宣布双方签订三年谅解备忘录，把储蓄银行智能伙伴计划扩大到更多学校。目前，约4万名中小学生使用智能伙伴智能手表和智能卡付款。学校也借助储蓄银行智能伙伴，直接为低收入家庭的学生提供餐食津贴。

根据文告，星展和储蓄银行去年针对600多名家长展开调查。超过65％家长认为，储蓄银行智能伙伴有助于孩子更好地管理开销，培养储蓄习惯。

星展银行新加坡消费银行部董事总经理兼主管苏孝进指出，通过与教育部的协作，星展银行希望让每名学生熟悉电子付款方式，同时培养明智的理财习惯。

教育部财务与采购司统筹司长邓各讯说，在学校提供无现金付款的选项可让学生在安全的环境使用电子付款，以更便利的方式消费。