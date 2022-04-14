涉火锅店持刀砍前妻 男子将以企图谋杀罪被控

（早报讯）46岁男子持刀到火锅店追砍前妻，造成后者颈部、头部多处重伤，左手被砍得血肉模糊。警方发文告说，男凶嫌被电击枪击中后，现场遭逮捕，他在本周六将在涉嫌企图谋杀的罪名下被控。

这起砍人案发生在今天（4月14日）傍晚5时30分左右，地点在美芝路75号的火锅店外。

据了解，伤者是一名41岁的女服务员，在火锅店工作约一年多。男凶嫌与女子相信都是中国籍，两人曾有婚姻关系，目前已离婚。没有其他民众在这起案件中受伤。

根据警方文告，警员接获抵达现场后，发现一名女子身上多处出现刀伤，她在意识清醒下送院治疗。初步调查显示，凶嫌利用一把菜刀袭击女子。

多名目击者透露，约17名附近员工和民众见义勇为逼退凶嫌，以免女子受到更严重的伤害。警员后来在附近找到凶嫌，并用电击枪制服他。据了解，凶嫌也多次尝试用刀割自己的手腕。

凶嫌被捕后，也在意识清醒下送院治疗。

民防部队受询时表示，接获通报后到场，将两人送往陈笃生医院救治。

凶嫌本周六（16日）将在企图谋杀的罪名下被控上法庭。根据刑事法典第307节条文，若罪成，可面对终身监禁，或高达20年的刑期，以及罚款或鞭刑，或两者兼施。

警方表示，留意到网上流传这起事件的视频，警方希望公众不要散播有关视频，以及对案件作出猜测。