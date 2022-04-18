中国经济增长受关注 新加坡海指跌0.98％

（早报讯）亚太股市周一（4月18日）疲软，交易谨慎，投资者关注中国经济增长前景。本地股市的新加坡海峡时报指数再跌0.98％或32.78点，闭市报3303.07点。

东京股市周一领跌1.08％，因投资者担心乌克兰紧张局势加剧和中国冠病疫情恶化。上海股市再跌0.49％，投资者对降准25基点的幅度感到失望，市场之前的预期是50基点。首尔股市小幅下跌0.11％。香港和悉尼周一假期休市。

至本地傍晚时分，美国三大股指期货下跌0.23％至0.61％，WTI原油期货回跌0.29％至每桶报106.64美元，布伦特原油期货回跌0.20％至每桶报111.48美元，欧洲和伦敦股市今天假期休市。现货金价保持在每安士1992美元左右。美国十年公债收益率升至2.86％以上。

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时说：“中国周一发布的经济数据让人对其封锁措施的影响有了初步了解。虽然其第一季国内生产总值（GDP）同比增长4.8％超出预期，但经济疲软的迹象浮现在消费支出的收缩大于预期，以及失业率激增。因此，整体情绪似乎采取了更加谨慎的做法，特别是当许多市场周一因假期而休市，从而削弱了交易的流动性。”

路透社报道引述期货经纪公司Oanda亚太市场分析师哈尔利（Jeffrey Halley）说：“总体而言，数据表明中国今年的开局不错，但随着季度的推移，不利因素变得越来越强。”他指出，正在放缓的房地产市场、全面的防疫限制、乌克兰入侵推高基础商品和能源价格，以及中央银行仍打算对一些经济领域进行去杠杆化，所有这些都对中国的增长造成了压力。

辉立证券研究部主管周冠龙接受《联合早报》访问时说：“股票市场在短期内可能在区间波动。由于全球经济增长和盈利开始减速，利率是否能进一步攀升缺乏明确方向。重新开放股在最近的涨势之后也出现调整。”

整体本地股市交易量今天大减至11亿股，交易总值跌至8亿6500万元。全场上升股151只，下跌股209只。

海指成份股今天多数下跌，三只股价上涨，24只下跌，三只持平。银行持续败跌，造成海指疲弱无力。星展集团控股（DBS）股价再跌1.43％至33.00元；大华银行（UOB）跌1.56％至30.28元；华侨银行（OCBC）跌0.58％至11.96元。

活跃股方面，星展集团控股的交易总值居首，报9623万元。胜科海事（Sembcorp Marine）交易量继续遥领群雄，交易量2亿3468万股，股价涨1.67％至0.122元。

个股方面，豪支付（OxPay Financial）股价劲涨11.73％，闭市报0.20元。豪支付今早开市前宣布，正式获委任为全民牙科（Q & M Dental）新加坡诊所的数码支付服务供应商，将在今年第二季前为99家诊所逐步推出数码支付服务计划。

Rex国际（Rex International）今天股价上涨1.43％，闭市报0.355元。它今早开市前披露，持股91.65％子公司Lime Petroleum AS与油气勘探公司MOL Norge AS签约，收购后者在北海（North Sea）的40％勘探权。

圣和控股（JEP Holdings）今天股价进一步大涨13.33％，闭市报0.425元。它上周五大涨逾15％，两个交易日以来共涨31％。它下午透露收到新交所询问股价波动异常的原因。