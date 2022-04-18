附近餐饮业者为美芝路砍人案女伤者筹款

（早报讯）火锅店女员工上周四遭前夫砍伤，餐饮业者自发为女子发起筹款活动，已筹得逾2万元，希望减轻她的负担。

这起骇人血案发生在上周四（4月14日）下午5时30分左右，地点是美芝路75号的重庆正宗老火锅店。

伤者是一名41岁的女服务员，她的颈部与头部多处受重伤，左手也被砍得血肉模糊。

重庆正宗老火锅店附近连城街东北烤串店华厨老板庄乾华（45岁）受访时说，有50多名在武吉士、牛车水与芽笼一带经营餐饮业的商家前天（16日）发起筹款活动，短短六小时内便筹集超过1万8000元。

庄乾华透露，他与公司旗下的员工也发起内部筹款，目前已筹集约5000元。

他说，女伤者在河南老家育有两名孩子，而且为人勤奋努力，因此希望能为她尽点绵薄之力，协助她度过难关。

开在与重庆正宗老火锅店同一条街上的The Masses餐馆老板王顺平（34岁）虽已通过众筹平台GoFundMe捐款给女伤者，但他正在另外策划筹款活动，以帮助女伤者减轻负担。

他说：“她是一个非常努力工作的人，为人也友善，平时看到我们都会打声招呼。我希望能邀请更多餐饮业者一起为她打气。”

他认为，通过这起事件可看到一种守望相助的精神，这种精神是不分国籍、性别或职业的。