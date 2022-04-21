庆祝开学喝酒狂欢 青年指侵醉酒女同学被控

（早报讯）青年邀请四名同学到家里喝酒庆祝开学，待其中三人入夜相继离开后，指侵已醉倒在床上的19岁女同学。

来自中国的被告（20岁）面对一项非礼和一项性侵控状，控方以性侵罪提控，另一项交由法官下判时一并考虑。

为保护受害者，法官令媒体不得报道任何会泄露受害者身份的资料，包括被告名字。

根据案情，2020年8月1日傍晚，被告的两名男同学，以及女受害者与另一名女同学上门庆祝开学。众人原本在被告的房间里喝酒聊天，但另一名女同学在9时30分先行回家。

受害者与被告和男同学们继续畅饮，结果喝得酩酊大醉，整个人瘫软在被告卧房的厕所内。两名男同学后来因想要出去吃宵夜，在晚上11时离开，剩下受害者和被告独处。

不久后，受害者请被告帮忙打电话给她男友，通知对方接她回家，但被告找不到受害者的手机，只好先将她安置在床上休息。

受害者迷迷糊糊睡去，被告趁机指侵和用振动器（vibrator）非礼她，但受害者突然惊醒，并再次要求被告致电她男友。被告仍说找不到她的手机，他自慰过后就在一旁睡下。

凌晨4时左右，受害者醒来发现自己衣冠不整，被告则熟睡在身边。受害者穿好衣服和找到手机后便搭德士回家，途中发短信向男友哭诉自己的遭遇。男友一小时后陪受害者上门质问被告，但被告否认非礼受害者。

受害者两天后报警，警方当天在被告房间里搜出的润滑剂和振动器，经脱氧核糖核酸（DNA）检测后成为指证被告的有力证据。

控方表示，被告趁人之危的罪行非常严重，促请法官判他坐牢六至七年，以及鞭打三下。

代表律师则指出，青年改造所在评估被告之后，认为他适合接受改造训练，因此促请法官从轻发落。

案展下月19日下判。