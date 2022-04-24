美芝路砍人案女伤者 全身包扎醒来不敢照镜子

美芝路砍人案，女伤者左手几乎被砍断，历经多场手术后，全身被包扎，醒来后不敢照镜子。

4月14日下午约5时30分，美芝路75号的重庆正宗老火锅店后巷发生骇人砍人案。

46岁的程国源（译音）涉嫌拿菜刀追砍41岁的前妻韩红丽，导致她重伤，左手几乎被砍断。女伤者在上述的火锅店任职，她的雇主陈先生（50岁）告诉《海峡时报星期刊》，事发隔天到医院探望女伤者，对方当时刚动完手术数小时。

根据他所提供的照片，女伤者全身包扎。据他所说，女伤者情况虽稳定，但仍会偶尔昏睡，得吃止痛药。女伤者还说，如今不敢照镜子，也不愿在河南家乡的女儿知道自己的遭遇。

据表示，女伤者2015年来新工作，在同一家火锅店打工三年左右后回中国，2019年再次来新，并于去年6月起重新在陈先生的火锅店上班。

陈先生形容，女伤者工作认真、可靠，让人放心，大家都称她为“大姐”。

“她对餐馆的工作很熟悉，还会帮忙管理兼职员工。”

程国源早前已被控企图谋杀，出院后会还押进行精神评估。

陈先生绘述，当时到医院探望女伤者，对方对他说的第一句话却是向他道歉。

“即使伤势严重，她还是惦记着餐馆，甚至还觉得对大家造成不便，而感到抱歉。”

虽然女伤者近5万元的医药费让他忧心忡忡，但陈先生直言，只要对方没事，其他事情都是其次。

“最重要的还是她得以保住性命，并能尽快康复。”