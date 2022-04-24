坐进不是自己预约德士 男子下车后殴打德士司机

（早报讯）美芝路昨晚发生一起男子疑似殴打德士司机的事件，警方正展开调查。

这起事件发生在昨天（4月23日）晚上10时20分左右，地点是在美芝路。署名叫“cmalcolmkeating“的网民在推特上载视频和照片，称一名男子上了自己预订的德士。当德士司机请这名男子离开时，他竟然打了司机一拳。

贴文者立刻拿起手机跟着男子，拍下他的样貌，同时也告诉周围的公众，男子刚打了人。贴文者随后也立即报警处理，也呼吁认识男子的网友们联系警方。目前，这个贴文有至少2000个转发。

Zaobao.sg记者联系贴文者马尔科姆（Malcolm Keating）。他目前任职于耶鲁——新加坡国立大学学院，担任助理教授。

他说，昨晚约10时，他和两名同事预订了一辆德士，当时交通繁忙，司机找不到他们。

当他和同事找到德士时，看见一名陌生男子正坐在车内。德士司机这时也意识到，坐在车上的并不是预约好的乘客，便请这名男子下车。当马尔科姆开后车门时，这名男子正好要离开，却突然朝司机打了一拳。马尔科姆和他的同事告诉男子，这样做是不对的。

马尔科姆告诉记者，男子看似喝醉了，甚至推了他一下。马尔科姆透露，德士司机被打后受到惊吓，也去看了医生，但不清楚司机的伤势。

新加坡警察部队受询时证实接获报案，目前正在调查。