南大设立失智症研究中心 运用科技寻找治疗失智症策略

（早报讯）为了有朝一日能预测和延缓失智症恶化，南洋理工大学开设新加坡失智症研究中心，希望通过人工智能和数码科技来寻找预防与治疗失智症的新策略。

最近有研究发现，失智症对亚洲和西方人的影响不同。亚洲失智症患者出现脑小血管疾病的可能性比西方病患高两倍。脑小血管疾病指的是大脑内的小血管收缩，导致大脑出现白质病变（white matter lesions）。

出现中度到重度白质病变的患者除了患上失智症的风险更高，认知能力变差和衰退的速度也更快。

新开设的失智症研究中心设立在李光前医学院内，主要专注于早期失智症，以更好的了解亚洲失智症患者的疾病发展。

研究中心将与本地医院合作招募1500名患有轻度认知障碍（失智症最早阶段）的公众，以阐明“亚洲失智症”并捕捉失智症发作前的大脑变化。

本地60岁以上的人口中，每10人就有约一人患有失智症。卫生部医药服务总监麦锡威副教授今天（4月25日）受邀主持开幕仪式时说，随着新加坡人的预期寿命逐渐延长且人口急速老龄化，与失智症共存的人数预计将继续攀升。

“这不仅会严重影响患者与他们的看护者，也会给医疗体系造成成本、发病率和死亡率方面的影响。”

研究中心已在两个月前展开为期五年的疾病生物标记和认知障碍研究（BioCIS），旨在调查失智症在亚洲的发病机制和过程。

研究对象包括早期失智症患者，到有高风险患上失智症的轻度认知障碍病患，以及失智症患者。他们将通过脑部核磁共振成像（MRI）扫描、最先进的血验检测技术，以及神经心理学测验，得知自己的失智症发病风险。