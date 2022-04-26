（早报讯）亚太股市今天（4月26日）料将谨慎交易，投资者关注中国疫情的影响。海峡时报指数昨日下跌0.64％至3339.59点，因市场谨慎对待加息与滞胀风险、业绩出炉前的不确定因素以及区域市场的波动。

纽约股市的道琼斯指数、标普500指数和纳斯达克指数昨日分别回升0.70％、0.57％和1.29％。

纽约三大股指的期货目前跌0.04％至0.11％。

东京和首尔股市今早开盘至今分别回涨0.07％和0.50％，悉尼股市假期结束后今天开市至今跌2.43％。股指期货显示，亚太其余股市多数将回升。

周二可关注的股票：

1.凯德中国信托（CapitaLand China Trust）第一季总收入同比增长24％至人民币4亿8990万元（1亿零390万新元），而净房地产收入同比增长30.4％至人民币3亿4450万元（7300万新元）。

信托今早开盘前发布第一季业务报告指出，这主要是由于商业园和物流园的全季度贡献。虽然零售组合的租金调升率（rental reversion）持平，但新经济组合（包括商业园和物流园）在2022年第一季的租金调升率为6.5％。

凯德中国信托昨日股价跌1.67％，闭市报1.18元。

2.翱兰集团（Olam Group）今早开盘前宣布，旗下公司翱兰食品原料（Olam Food Ingredients）将收购加拿大最大包装焙烘咖啡厂商Club Coffee L.P.，交易预期在今年第二季完成。收购价使Club Coffee的企业价值为1亿5000万加拿大元（1亿6000万新元）。

翱兰集团昨日股价跌0.58％，闭市报1.71元。

3.新达信托（Suntec REIT）第一季每单位派息同比增加16.9％至2.391分，可派发收入同比增长18.2％至6870万元。每单位派息的增长是由于可派发的营运收入同比增长了8.3％，达到6290万元，以及580万新元的资本派发。强劲的营运业绩主要是由伦敦The Minster Building办公大厦的新贡献、新达城办公楼和新达城购物中心的较高收入推动。随着整个投资组合前景的改善，因冠病大流行而暂停的资本派发也恢复了。

新达信托昨日股价持平于1.83元。

4.新交所主板公司APAC产业（APAC Realty）昨日闭市后透露，摩根士丹利亚洲私募股权基金（Morgan Stanley Private Equity Asia，简称MSPEA）已签约将以1亿2950万元收购APAC产业的59.8％股权，每股购价为现金0.61元。收购者因此按规定宣布将向APAC产业其余股东提出无条件全面收购献议，每股收购价是现金0.57元（每股4分终期股息除权后），这比上周五闭市价0.815元低30.1％。

MSPEA是向总部设于新加坡的私募基金北星集团（Northstar Group）在开曼群岛注册的子公司Asia Pacific Realty Holdings Ltd（简称APRH），购买这批APAC产业股权。

APAC产业昨日股价跌1.23％，闭市报0.805元。它昨日闭市后要求股票暂停交易。

5.精砺控股（Dyna-Mac Holdings）昨日闭市后透露取得两个合同总值9030万元，合同分别来自新客户和现有客户。第一个合同是为一艘正在船厂建造的浮式生产储油船（FPSO）的干舷模块（Topside Module）装配项目，进行额外工程。第二个合同是为一艘流动岸外辅助钻井平台（Mobile Offshore Tender-Assisted Drilling Rig），进行维修、翻修和重新启用。

精砺控股的净订单因此增至4亿6110万元。它昨日股价跌1.01％，闭市报9.8分。

6.华联商业信托（OUE Commercial REIT）昨日闭市后透露，它发行的1亿元五年期票据的发行价是本金的100％，年票息率4.20％，每半年支付一次。票据将在今年5月6日在新交所挂牌，在2027年5月5日到期。

华联商业信托昨日股价涨1.21％，闭市报0.42元。

7.海峡贸易（Straits Trading）昨日闭市后透露，它推出并定价的1亿7000万元票据的发行价是本金的100％，年票息率4.10％，每半年支付一次。票据预期在5月4日发行，并将在发行后隔天在新交所挂牌，在2026年到期。

海峡贸易昨日股价跌1.24％，闭市报3.19元。

8.泰国酿酒（Thai Beverage）昨日闭市后透露，集团旗下子公司SEA Logistics & Technology私人有限公司已以2550万美元（3500万新元）的现金认购价，购入在美国特拉华州（Delaware）注册的物流数据分析方案供应商ChyData Inc.的51％股权，该公司因此成为泰国酿酒的合资公司。

泰国酿酒昨日股价下跌0.70％，闭市报0.705元。