新山添油新怪招 狮城车主轮挡助车侧倾增油量

（早报讯）狮城车主在新山添油又出怪招！一名开着新加坡注册车辆的男子，越堤到新山加油站为车子添油，竟特意放置木制车轮挡让车子倾斜，疑试图往油箱添更多汽油。“怕输”举动随后在社交媒体上发酵，引起网民强烈批评。

昨天（5月4日）开始，这张相信是在新山彩虹花园某油站拍摄的照片在网上疯传。一辆蓝色车子的底部出现了一个木制车轮挡（wheel chock），车子因此倾斜了一侧。

一般相信，车主是为了让油箱添入更多汽油，垫高油箱的那一侧来腾出更多添油空间。

值得一提的是，这相信是上个月被拍到使用千斤顶架高车子的同一个新山加油站。有网民指出，这名车主是“惯犯”，早前也曾在榜鹅一带的加油站，从车顶上的储藏箱拿出木制车轮挡。

此举并非首次出现在新山加油站。早在新马国门因疫情暴发而关闭前，经常都有开着新加坡轿车的车主在新山添油作出奇葩举动，如猛摇车身或在后车厢内上下跳动，只为添更多较廉价的汽油。

4月1日两国边境重开后，社交媒体上又出现各类新加坡奇葩车主的举动，引起新马坊间热议。

这张照片在网上流传后，不少网民批评车主举动“下衰”（丢脸），希望有关车主停止这一举动。也有网民调侃车主有钱买车，却没钱付“贵油”。部分网友则提醒，若油箱装得太满，汽油可能溢出来堵住炭罐（charcoal canister），最终耗损车子零件。

其实，图中的本田Freed多用途汽车的油箱容量就只有36公升，车主的这个做法，也无法添更多的油。

根据规定，新加坡车子出关时油箱规定须至少75%满缸，马来西亚则不允许外国车辆添RON95汽油。

马来西亚RON97汽油，目前每公升售价为3.94令吉（约1.25新元），新加坡最常见的RON95汽油每公升约3.03至3.15新元。