在度假屋对女同事下手 男子判非礼罪成

（早报讯）同事齐聚度假屋庆圣诞，女同事凌晨到卧房休息，男子竟趁机对她伸出狼爪，被其他同事发现后还装作若无其事。

这起非礼案发生在2018年12月14日凌晨1时许，地点是东部一带的度假屋。男子不认罪，经审讯后今天（5月9日）被判非礼罪成。

为了保护受害者，媒体不可报道任何能泄露受害者身份的资料，包括被告的名字，及两人当时所属的公司。

根据控方结案陈词，被告、受害者及其他同事在事发当晚聚集在度假屋，参与公司的圣诞派对。晚上11时后，受害者与女同事到二楼的卧房休息。

受害者在庭上供证时叙述，她当时感觉有人握着她的肩膀，触碰她的上半身，并问她还好吗。她继续睡觉，但不久后感觉有人非礼她的胸部，而且还强吻她。她惊醒过来时，看到被告在她的面前。

据受害者估计，被告非礼她长达三至五分钟。她尝试用手推开被告，但因为太累而无力阻挡。这时，她听到门外有人在讲话，被告才突然停止非礼的动作。

同房的女同事形容，她当晚看到被告躺在受害者旁，随后对她做出看似不雅的举动。女同事立刻坐起来尝试“吓走”被告，但被告却装作若无其事的样子，还与她交谈几句后才离开。

女同事慌忙跑到楼下，打算与其他同事带受害者回家，但在她离开房间的当儿，被告相信在这段时间回到房内非礼受害者。一群人上楼时，惊见被告又坐在受害者身旁。被告见到众人后，才匆忙离开。

受害者迷糊中说她不想回家，其他同事因此决定待在房内保护她，甚至锁上房门，并部署男同事守在门外。尽管如此，被告仍尝试再进入房间。

受害者事后与同事沟通，确认了当时的事发经过，认为事态严重，决定通知公司人事部并且报警。

被告辩称他当时感觉昏眩，只是进去房间睡觉，为了找空间躺下才推开床上的人，否认非礼，甚至称不知道有谁在房间内。

法官却指被告的说法令人难以置信，而且也不符合目击者的叙述，因此认为受害者的说法比较可信。案展6月2日求情与下判。