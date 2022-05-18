全科医生学习老年病学及精神病学 尽早治疗患者

（早报讯）作为本地基层医疗体系的重心，多间综合诊疗所医生与全科诊所的家庭医生已接受老年病学与精神病学方面的培训，从而提升社区医疗估、预防与护理等方面的工作，在患者病情恶化前尽早发现并采取治疗。

为配合5月19日世界家庭医生日，国大医学组织（NUHS）宣布了近年来基层医疗在老年病学与精神病学上取得的成果。

去年10月，国大医学组织在其社区心理健康项目中新增了善后护理项目（AfterCare），并对裕廊、先驱、武吉巴督及女皇镇地区超过200名全科诊所与综合诊疗所的医生进行了培训。

该项目使经过受训的全科医生可以接待患有焦虑、抑郁等心理健康问题的病人，并给予相应治疗。同时也能起到过渡作用，帮助社区内患者转诊至国大医学组织下的医院。目前已有超过500名患者从中受益。

老年病学方面，黄廷方综合医院自2019年起推出“老年专科服务中心”(geriatric services hub)计划，旨在帮助家庭医生更好地为年长者提供疾病护理。此前家庭医生更专注于处理病患的慢性疾病问题，不能及时辨认出年长者所面临的老年疾病风险。

老年专科服务中心主要为年长者提供衰弱症评估（frail screening），老年综合评估(community geriatric assessment）以及完善的护理方案。一开始，黄廷方综合医院的老年疾病专科医生与护士会陪同家庭医生与护士一同看诊，让他们更好地识别有患老年疾病风险的病征。

目前参与老年专科服务中心的诊疗所包括蔡厝港，武吉巴督国大综合诊疗所以及圣路加的６间老年保健所，预计今年9月裕廊和先驱综合诊疗所也将加入。