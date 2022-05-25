运饮料烈酒到朝鲜 两出口商被控上庭

（早报讯）涉嫌将价值34万元的饮料及超过72万元的葡萄酒和烈酒运至朝鲜，两家出口商被控。

123 Duty Free私人有限公司被控五项抵触进出口条例的罪名，另一家123 Holdings私人有限公司则被控五项违反联合国法令的罪状。

两家公司今早（5月25日）同时面控，但庭上没揭露他们是否有关联。

根据进出口条例，新加坡禁止所有与朝鲜的商品贸易，包括进口我国、输出到朝鲜，以及过境我国的商品。

控状显示，123 Duty Free私人有限公司被指违反条例，在2018年4月至8月间，从新加坡出口总值34万1318元的百佳（Pokka）饮料至朝鲜，包括牛奶咖啡、草莓牛奶和蜜瓜牛奶等。

另外，123 Holdings私人有限公司涉嫌于2016年至2017年，为居住在朝鲜的某人提供价值72万零447元的葡萄酒和烈酒。这些产品属于奢侈品，通过中国转入朝鲜。

联合国向朝鲜实施经济制裁后，我国就修订法令，禁止国人售卖或转移奢侈品给身在朝鲜的任何人。

庭上揭露，控方还未决定是否会提控公司的负责人。案件展6月27日再过堂。

若违反进出口条例的罪名成立，123 Duty Free私人有限公司可面临最高10万元罚款，或出口货品总价值三倍的罚款，或最长两年监禁，或两者兼施。

抵触联合国法令若罪成，123 Holdings私人有限公司也可面临最高100万元罚款。