涉超市旁砍人后大闹警署 狂汉加控三罪

涉及在超市旁砍人后，再到金文泰警署大闹被开枪制伏的狂汉，昨日（5月26日）加控三项罪状，包括指他冲入警局挥拳打辅警。

《新明日报》早前报道，49岁的苏兆伟（译音）于2月17日晚上约8时40分，在金文泰第1道第420A座组屋楼下砍伤一名陌生的41岁男子后，搭德士到金文泰5道的警署外大闹。

过程中他不听警告，持刀冲向警员，最终遭警员开抢击中左臂，随后被制伏和逮捕。

事发隔天，被告在医院被控持刀伤人罪和恐吓罪，指他在金文泰1道第420A座组屋附近的人行道上，持刀划伤41岁男子。接着在15分钟后出现在金文泰邻里警局外，持刀冲向一名20岁男子。

4月1日，控方加控被告三项刑事恐吓罪，指他于2月17日晚上8时39分至42分，在金文泰1道第420A座组屋底层，持刀冲向32岁男子、59岁女子和61岁男子。控状未提及三人的关系。

案件昨日再度过堂，控方又加控他三项罪状，目前被告共面对八项控状。

新的三项罪状包括一项蓄意伤害公务员、一项鲁莽行为危害他人安危，以及一项触犯个人保护令的罪行。

根据控状，被告被指在2019年6月9日傍晚6时38分，在甘榜爪哇邻里警局向一名辅警挥拳，触犯蓄意伤害公务员的罪行。

另外，去年9月16日下午4时32分，被告也被指在金文泰1道的住家内，向母亲丢气溶胶（aerosol）罐，而当时母亲是持有个人保护令的。

控方曾在庭上提到，基于被告的精神状况和他可能再次对他人使用暴力，若他获得保释料对公众构成危险，因此要求法官将被告还押，获得法官批准。

案展6月15日再度过堂。