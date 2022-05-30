张志贤：新港将继续打造互惠互利伙伴关系

（早报讯）新加坡国务资政兼国家安全统筹部长张志贤指出，“狮子山精神”让香港得以战胜回归25年来遇到的各项挑战，香港如今又重新站稳脚根；在“一国两制”的指导框架下，香港将继续从与中国大陆融合又兼具国际视野的经济机遇中获益，同时辅助内地的发展。

张志贤昨天（5月29日）起出访香港四天，并将会见前后两任特首梁振英、林郑月娥，以及候任特首李家超。他在今天出版的《南华早报》上发表署名评论文章，作出上述评价。

张志贤文章中指出，新加坡和香港享有极佳并持久的关系，这建基于牢固的经济联系、民间联系，以及两地领导人和官员之间的定期交流。1968年、即新加坡独立的三年后，已故建国总理李光耀在香港发表的一次演讲中表示，香港示范了一个人口稠密、没有自然资源的小岛屿如何找到生存之道，为此新加坡对香港怀着感激。

当年的新加坡也正经历动荡年代，正在克服工人罢工、学生示威和政治动荡，为新加坡提供安全保障和占国民生产总值20%的英军马上就要撤离。多年来，李光耀和新加坡领导人多次访问香港，研究其发展，并将新加坡和香港都视为各自所属地区的全球化先驱，以及经济发展的催化剂。

张志贤说，今天的香港是新加坡的重要贸易和投资伙伴，香港居住着最大的海外新加坡人社群之一，并有新加坡唯一的海外国际学校。这都证明新加坡对香港及其人民的韧性充满信心，以及新方对这两座城市继续密切合作的愿望。

张志贤也指出，新港经常被拿来作比较，这是意料之中的事。新港有健康的竞争，激励彼此进步，可以相互学习之处也很多。

同时，新港面临类似的挑战，例如老龄化、负担得起的住房、教育、气候变化和城市发展。两座城市作为各自所属地区的金融中心，彼此发挥互补作用。尤其在大国竞争和地缘政治的不确定性中，新港都需要驾驭复杂的外部环境，同时保持开放和全球视野。

他强调，基于新港的共同点，两地能从与彼此的合作中获益良多。在特首林郑月娥的领导下，新港维持了很好的合作势头。

香港持续位列全球最具竞争力的经济体之列，是最发达的服务业导向经济体之一，也是中国国际贸易和投资的重要门户。在冠病大流行期间，香港经济去年仍增长6.4％。亚太地区继续成为增长亮点之际，张志贤认为，新加坡和香港在借力本区域日益增长的贸易和投资联系方面，处于有利位置。

张志贤也指出，香港与内地的融合，包括通过参与中国“十四五”（2021年至2025年）规划、“一带一路”倡议和粤港澳大湾区，为香港和与包括新加坡在内的东南亚的合作带来了更多机会。同时，新加坡与中国的合作平台，包括新加坡—广东合作理事会、新中（深圳）智能城市项目，以及中新广州知识城，都可以在大湾区的知识和创新型经济增长中发挥乘数效应。新加坡与中国在苏州、天津和重庆的合作，特别是中新（重庆）战略性互联互通示范项目旗下的国际陆海贸易新通道，也提供通达更广阔中国市场的互补链接。

张志贤表示，新加坡欢迎香港深化与东南亚的接触，亚细安和香港的企业已从2019年生效的亚细安—香港自由贸易协定中获益。香港现已申请加入区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。随着本区域从疫情中复苏，作为世界最大自由贸易协定的RCEP，将促进更大的区域一体化，并开辟新机遇。

今年是香港回归中国，以及香港特别行政区成立25周年。张志贤认为，过去的这一时期在实现很大发展的同时，也充满挑战，包括亚洲和全球金融危机、沙斯（SARS）和冠病疫情爆发，以及2019年的政治动荡。

张志贤指出，香港人的“狮子山精神”使香港能够战胜这些挑战，这座城市现在已重新站稳脚跟。对任何社会来说，稳定、法律和秩序都至关重要，是经济和社会发展的基础。它们合成一个相互巩固的良性循环，允许社会发展，为人民提供更好的生活。

张志贤写到，“一国两制”是香港的指导框架，香港在这个框架之下与内地紧密融合的经济机遇中蓬勃发展，同时保持着有力的国际视野。这些优势将继续服务好香港，并随着陆港双方重点的演变，成为香港辅助内地的基础。

张志贤也肯定，候任特首李家超获得明确授权，引领香港进入下一个发展篇章。新加坡期待与他一道继续加强新港双边合作，在林郑月娥及其前任者所取得进展的基础上更上一层。

张志贤相信，新加坡和香港将继续一同进步，为区域的活力作出贡献。“我有信心，我们的城市将继续打造互惠互利的伙伴关系，并为我们的人民创造新机遇。”