称把新娘误当妻 色伴郎非礼罪成

（早报讯）伴郎变色狼，新婚夜在新人床上指侵新娘又袭胸，他声称当时误以为自己在家里，以为对方是妻子。法官不买账，指伴郎的话让人难以置信。

尽管现年42岁的被告坚决否认非礼和性侵这两项罪名，但案子经审讯之后，被告还是在今天（5月30日）判罪成。被告闻判后表示有意上诉。

事件发生于2016年10月，地点在某家酒店的新人客房。受害女子当时37岁，丈夫与被告是好朋友，夫妻如今已离婚，庭上没揭露原因。

为了保护受害者，媒体不可报道任何能泄露受害者身份的资料，包括被告的名字，具体事发地点与日期。

根据控辩双方同意的案情，婚宴于晚上11时许结束后，新人邀请伴郎伴娘们到新人客房“续摊”，众人喝酒狂欢至凌晨3时才陆续离开，只留下新婚夫妇和被告。

控方指出，被告当时趁新娘在新人床上熟睡时，抚摸和指侵她。新娘开始以为来者是新婚丈夫，后来察觉他的行为和样貌有异，吓得质问了一句：“你是谁？”

被告当时没有回答，新娘吓得跳下床离开房间，叫醒在房外沙发上熟睡的丈夫，道出事发经过。被告这时从房间走出来，新娘于是控诉被轻薄，被告面对质问，承认摸了受害人的胸部，但称没有指侵她。新郎过后要被告离开，夫妻俩则在讨论后报警。

法官认为，新娘的供词可信，与新郎的供证吻合，两人没有理由陷害好朋友。庭上揭露，被告与受害者自2003年就认识，两人的关系也友好。

被告主要的抗辩理由是他当时以为自己已经回到家中，误把躺在床上的受害者当成他的妻子。他称自己睡前都有抚摸妻子的习惯，因此才会摸了新娘。

法官：不信被告误把新人房当自己家

然而，被告在审讯中说妻子注重卫生，因此他每次喝酒回家后都习惯先冲凉，或在地上睡觉。法官指出，被告在案发当天并没有按照习惯这么做，也没有给予充分解释，因此不相信被告误把新人房当做自己的家。

被告称，他只记得自己醉倒在沙发上，不知如何会出现在卧房内，他也声称患有睡眠障碍及梦游症，想以此开脱罪行。但法官认为被告的医生在提供证据时立场不中立，法庭无法听取医生的意见。