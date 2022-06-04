楼下等她回家 色伯非礼弱智女判监18月

七旬阿伯盯上28岁弱智女，在电梯处等着她回家，一见到她就走上前强行又抱又亲，还对她上下其手。阿伯昨日被判坐牢18个月。

72岁的杨春才（无业，译音）昨日（6月3日）承认一项非礼罪，指他于2019年9月17日下午4时15分在楼梯处非礼28岁的弱智女。

调查揭露，受害人是个轻微弱智以及患有自闭症的成年女子，没有理解或同意接受性爱举止的能力。

2019年9月17日，被告在组屋底层遇见受害人，并问她几点会回家。得知受害人会在下午4时回家，被告便在她回家的时间在组屋电梯处等待。

被告一见受害人出现，便上前抱她，亲她脸颊至少四次，还对她上下其手。约两分钟后，受害人继续走回家，被告则走向楼梯处。

受害人遭非礼的画面，被她邻居的电眼拍到，她的哥哥得知后报警处理。

主控官指出，被告在案发前曾数次与受害人交谈，理应知道她是个弱智女，但仍选择对她下手。

被告预谋干案，若非受害人邻居安装的电眼拍到，这事件或许也无人知晓，因此认为应当严惩，促请法官判他15到24个月的监刑。

另外，由于被告已超过50岁，所以建议法官以三个月监禁，取代六下鞭刑。

被告的代表律师则恳求法官轻判。他也在庭上透露，被告的妻子前天才诊断出肝硬化。

法官最终判他坐牢15个月，外加三个月监禁取代鞭刑，共坐牢18个月。