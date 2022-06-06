南大校长苏布拉·苏雷什年底卸任 南大将找新校长

（早报讯）第一个孙子即将在年底到来，南大第四任校长苏布拉·苏雷什（Subra Suresh）教授今天宣布，他今年12月底将卸下五年任期的校长职务，与妻子回美国。

苏雷什（66岁）在今天（6月6日）发给南大社群的电邮中说，全球疫情对许多像他那样跨越各大洲的家庭带来长期影响，妨碍了他和亲人的联系，导致他和家人无法持续相聚，甚至错过重大的家庭聚会。

苏雷什与妻子玛丽有两名女儿。他在电邮中透露第一个孙儿即将在年底到来，“因为很渴望与家人更靠近，我和玛丽决定回去美国，比我们预想的还快。”

南大董事会主席吴瑞真感激苏雷什的贡献，说苏雷什在任期间致力于把南大发展成环球顶尖大学，扩大与其他领先学术机构和国际学府的合作。

“苏雷什和团队推出数码科技，为课程注入创新元素，给学生提供高素质教育。南大三十年来有所进展，而苏雷什对高等教育的愿景会持续下去。”

吴瑞真也宣布会成立委员会，找寻苏雷什的接班人。

苏雷什是南大首名杰出大学讲席教授（Distinguished University Professor）。他与妻子在2020年捐出10万元，协助设立南大优先扶助基金（NTU Priorities Fund），基金如今已累积890万元，援助急需财政援助的学生疏困。

苏雷什曾在2010年被时任美国总统奥巴马，委任为美国国家科学基金会会长，也曾出任美国名校卡内基·梅隆大学的校长。

他领导美国国家科学基金会（National Science Foundation）期间，掌控年预算70亿美元的庞大科研基金。