QS世界大学排行榜：国大连续五年位居亚洲榜首

（早报讯）新加坡国立大学在最新公布的QS世界大学排行榜中名列第11，连续五年位居亚洲大学榜首。南洋理工大学的国际排名滑落七个名次，排第19，在亚洲大学中的排名则从第二降至第四。

国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds（简称QS）今天（6月9日）公布2023年世界大学排名。排在前三名的大学分别为美国麻省理工学院、英国剑桥大学，以及美国史丹福大学。

中国的北京大学跃升六个名次，排名第12，而清华大学则晋升三个名次到第14名，亚洲排名分别为第二和第三。

QS高级副总裁索特（Ben Sowter）在文告中指出，新加坡的两所顶尖大学仍然是欧洲和美国以外最优秀的高等教育中心，这归功于国大和南大在研究和国际化方面的杰出表现，显示大学和新加坡政府在策略方面的成功。此外，国大和南大在跨学科研究方面都取得杰出成绩。

索特说，世界最顶尖20所大学之间的竞争非常激烈，南大的总积分仅掉落2.4分（从90.8分滑落至88.4分），但在这项排行榜中的名次与上一届相比却有显著落差。

虽然南大在研究影响力指标方面，属于世界大学前50名，但由于它在教员论文平均引用次数指标上，分数稍微降低，导致整体名次下滑。此外，南大在其他指标如教员和学生比例等方面，也稍微下滑。

尽管如此，索特指出，南大在10年前排名第58，如今连续七年排在世界20强，是唯一一所能在短时间内取得如此杰出成绩的大学。