樟宜机场集团全年净亏8.38亿元

（早报讯）樟宜机场集团（Changi Airport Group）截至3月底2021/22财年全年净亏8亿3800万元，亏损情况比2020/21财年的9亿5400万元有所改善，主要因为航空旅行正在恢复。

集团在2020/21财年首次出现净亏，当时全年抵境乘客人次比前一年下降98％至仅110万。

集团全年营收增加35％至9亿4400万元，主要因为樟宜机场客流量增加。集团在2021/22财年实现了520万人次的全年客流量。这是冠病疫情前水平的8％，但比上一财政年的数字高出四倍多。

集团在业绩报告中指出，大部分的客流量增长是来自2021/22财年后半段推出的疫苗接种者旅行通道（VTL）和旅行限制的放宽。

樟宜机场在2022年3月的客流量已上升到114万人次，这是疫情暴发前水平的20％，是自冠病大流行以来的最高水平。

由于营收增加、严格的成本控制和政府的持续支持，集团在2021/22财年取得2亿3200万元的息税折摊前盈利（EBITDA），比2020/21财年的1亿7800万元高出31％。

不过，集团全年仍蒙受逾8亿元净亏，因为分拆巴西里约热内卢的机场业务造成的1亿2800万元亏损、俄罗斯投资项目的2亿元账面价值减注额以及折旧和摊销费用的影响，但这些亏损、减注、折旧和摊销都属于非现金性质，预计不会对樟宜机场集团履行对其票据持有人的财务义务的能力产生任何不利影响。

它说，集团分拆巴西业务，是因为巴西严重的经济衰退加上全球冠病大流行，使得集团无法继续按照现有特许权协议的条款经营里约热内卢—加利昂机场（Tom Jobim Airport）。

由于俄乌持续冲突，集团也面临着参与俄罗斯投资的财务和运营活动的困难。由于不确定性以及机场运营的中断，集团全面减注了俄罗斯有关投资。

在2021/22财年，为了进一步加强流动资金，集团通过发行债券共筹集了7亿5000万元。此外，它还取得20亿元的循环信用贷款，作为备用流动资金来源。在今年3月底时，集团的流动资金状况保持良好，现金和有价证券总额为19亿元（2020/21财年为18亿元）。

樟宜机场集团总裁李绍贤指出，复苏的旅程预计会有新的挑战，包括影响许多机场的因人力和能力脱节失衡而造成的运营中断。

他说：“我们的重点将是确保樟宜机场坚持卓越的服务和核心能力，成为一个连接良好、安全和高效的环球航空枢纽。”

樟宜机场已把直接联系的城市增加到125个，占疫情前网络的70％以上。