涉星展银行钓鱼骗案 八人被捕

（早报讯）八名年龄介于17岁至33岁的男女因涉及参与星展银行钓鱼骗案，被警方逮捕，正协助调查。

根据警方昨晚（6月9日）发出的文告，本月5日至8日期间，警方接获多起报案指，超过60名受害者陷入星展银行钓鱼骗案，损失金额超过六万元。

这些受害者都曾收到含有“SG-DBS”或“DBS-Notice”标签（tag）的陌生短信，短信声称他们的银行卡或银行户头因出现异常或可疑活动被冻结，要求受害者点击短信中的链接进行身份验证。

受害者点击链接后，会被带到假冒网络银行的登录页面，并被要求输入网络银行用户名及密码。

当受害者登录页面后，他们也会被要求输入一次性密码（OTP），骗子因此能从他们的户头进行转账，受害者事后才会发现自己上当受骗。

商业事务局与星展银行密切合作，展开调查后，当局确定了接收赃款人士的身份，于前日（8日）展开的全岛执法行动中逮捕了七名男子和一名女子，他们年龄介于17岁至33岁。

他们八人目前因涉嫌欺诈或洗黑钱的罪名接受调查。一旦欺诈罪成，他们将面临最长10年的监禁和罚款；洗黑钱罪名成立者将面临最长10年监禁、最高50万元的罚款，或两者兼施。

警方提醒公众，不可让他人使用自己的银行账号或电话号码，以避免卷入骗案，成为骗子的同伙。

这些信息若被他人利用来犯罪，信息提供者也得承担责任。

公众可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。此外，公众也可拨警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，所有资料都会保密。