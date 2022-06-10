银行钓鱼短信骗局猖獗 警吁公众保持高度警惕

（早报讯）银行钓鱼短信骗局猖獗，上个月警方与星展银行联手保护逾600名客户免于骗局，追回17万3000元损失金额，但仍有60名客户蒙受60元到3000元不等的损失，当局提醒公众对银行钓鱼骗局保持高度警惕。

新加坡警方发文告指出，有公众近日收到来自“SG-DBS”或是“DBS-Notice”的陌生短信，声称他们的银行户头出现可疑或异常活动，因此户头暂遭冻结或暂停，受害者被要求点击链接进行身份验证。当受害者点击短信的链接后，被带到假冒的银行网页，输入用户名字及密码。登录页面后，受害者也被要求输入一次性密码等；直到他们的银行户头中出现不明转账后，才发现自己受骗。

针对这种情况，星展银行联合警方展开行动，上个月通过监测，保护超过600名客户免于受骗，追回17万3000元款项。不过，还是有60名受害者陷入钓鱼短信骗案，损失60元到3000元不等，所幸当局及时阻止他们的户头继续被盗用，否则将损失更多金额。

警方指出，星展银行将会确保银行系统的安全，同时银行也有必要采取短期措施延迟转账或增加对转账的把关，保护客户免于骗局。公众对于延迟转账应该有所准备并给予理解。

当局也提醒公众保持高度警惕，切记银行职员不会通过电话或短信向客户索要银行资料或是一次性密码，银行发送的短信中也不会提供链接；及时向银行官方确认是否银行户头或银行卡出现问题；切勿将个人或银行资料、一次性密码透露给他人；一旦发现不明转账立刻通知银行。

公众可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。此外，公众也可拨警方热线1800-2550000或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，所有资料都会保密。