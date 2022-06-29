称楼上邻居太吵 男子往阳台扔石像判监五天

称楼上邻居太吵，男子往楼上阳台丢青蛙石像、水罐等“反击”，星期二（6月28日）被判坐牢5天。

苏明强（47岁，译音）承认两项鲁莽行为危害他人安危的罪行，指他两度从七楼的住家单位，往八楼的单位丢青蛙石像。他还面对一项防止骚扰法令的罪行，交由法官下判时一并考量。

被告居住在武吉知马一带的公寓。调查揭露，2021年9月24日晚上9时30分左右，被告称楼上的邻居很吵，因感到烦躁而开始甩门怒吼。

接着，他走到阳台，拿起一尊青蛙石像，便往楼上单位的阳台丢。当时，楼上邻居一家都在，他们称并没有特别吵，也没有人在阳台。他们发现青蛙石像的碎片时，立刻报警。

时隔一个多月，11月10日凌晨12时30分，邻居再度报警，指又有人往他家阳台丢东西。

案发当天，被告又称楼上邻居一整天都很吵，令他感到无比烦躁，同样一再怒吼，接着又跑到阳台，捡起两尊青蛙石像往楼上单位的阳台扔。

根据控状，被告于2021年12月15日傍晚5时10分第三次往邻居家的阳台丢东西。这次，他丢了一个装了水的塑料罐，还爆粗要对方安静。

主控官：若掉下楼或砸到人

主控官指，若青蛙石像掉下楼，可危害其他居民，被告庭上反驳“不可能掉下楼的”。

被告早前认罪后，法官下令让他接受精神评估，看是否适合接受强制性治疗。

主控官指，报告显示被告不适合接受强制性治疗，并指被告当时丢的青蛙石像若没有落入邻居的阳台，很可能掉下楼砸到其他人。

被告反驳，指自己丢的方向，是不可能掉下楼的。

法官为此向被告解释其中的概率，最终判被告坐牢5天。