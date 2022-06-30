镉含量超标 Song Fish虾婆扇贝被令召回

（早报讯）本地海鲜供应商松鱼业（Song Fish Dealer）进口的三款虾婆与扇贝产品因重金属镉的含量超标，被食品局下令召回。

根据新加坡食品局星期四（6月30日）发出的文告，受影响的产品分别是从印度尼西亚进口的俗称“虾婆”的小龙虾（crayfish），以及产自中国的半壳扇贝（half shell scallop）。这些产品中的镉（cadmium）含量均超出新加坡食品条例所规定的最高上限。

食品局已指示Song Fish召回受影响的产品。召回行动正在进行中。

文告指出，汞、铅、砷、镉等重金属存在于自然环境中，当我们食用的动植物接触水、土或海床时，这些重金属可能进入我们的食物。而生活在海底的贝类尤其容易累积沉入水下的重金属。

根据食品局在受影响产品中测出的镉含量，一次食用这些产品引起食物安全隐患的概率较低。但若长期摄取大量镉，可能导致肾衰竭、骨质流失，或者增加患上肺癌、子宫内膜癌、膀胱癌以及乳癌的风险。

已食用相关产品并担忧自己健康状况的公众应寻求医疗建议。消费者可联系售卖产品的商家咨询详情。

受影响的产品如下：

－虾婆（大），食用期限：2023年2月4日，出产国：印尼

－虾婆（中），食用期限：2023年5月7日，出产国：印尼

－半壳扇贝，食用期限：2023年8月12日，出产国：中国