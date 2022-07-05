酒后共乘私召车 两男非礼男司机罪成

（早报讯）喝酒后共乘私召车回家，两名男子却在途中联手非礼正在开车的私召车男司机。两人否认指控，一人声称在车上睡觉不曾非礼对方，另一人则称他以为男司机同意他才这么做，但法官不相信两人说辞，判他们罪成。

两名被告是吴薛宏（40岁，美发师）和梁伟明（41岁，室内设计师），他们各面对一项非礼控状。都不认罪，经审讯后，两人在星期二（7月5日）被判罪成。

受害私召车男司机案发时28岁，为了保护受害者，媒体不得报道可能泄露受害者身份的资料。

根据控方的结案陈词，两名被告在2018年11月11日晚上10时许，在丹戎巴葛的尼路一带喝酒，直到隔天凌晨1时许。

由于两人分别住榜鹅和后港，因此决定共乘私召车回家，结果却在途中非礼受害者，包括亲吻脸颊、非礼对方胸部和下体等。

受害者案发时在中央快速公路上行驶，他曾多次要求两人停手，但他们却充耳不闻，只有一次在碰到警车经过时，两人才暂时停手。

梁伟明在后港下车之后，吴薛宏便从后座换到前排乘客座，继续非礼受害者。

抵达榜鹅时，吴薛宏要求受害者留下来陪他，但被拒绝。他后来指示受害者把车开到多层停车场，让他到附近小解。受害者趁吴薛宏下车后，立即开车离去，并到警局报案。

根据受害者的说法，他当时对两人感到害怕，也担心中途拒载会被暂停开私召车，才会继续把两人送回家。他后来顾不及车资，一看到吴薛宏下车就赶紧开车离开。他事后通报公司，也把吴薛宏留在车上的背包交给警方。

然而，梁伟明否认非礼受害者，他辩称自己上车就睡着，到家后就下车。

吴薛宏则没有否认对受害者做出上述举动，但他称自己亲吻受害者时，对方曾朝他微笑，他因此相信受害者同意让他这么做。

没求助为偷东西 律师指受害者诬告

两人的辩护律师说，受害者全程没有求助，而且是为了偷走吴薛宏的物品，才会把车开走并报警诬告他们。

法官发表裁决时说，受害者的供词较为一致，两名被告的供词则前后矛盾，而且不合理。吴薛宏也曾在口供书中，坦承对自己的行为感到后悔。

法官说，若受害者真的对吴薛宏有爱意，他不会突然抛下吴薛宏把车开走，受害者事后还把吴薛宏的物品交给警方，显示他并非要偷取对方的物品，也没有理由报警诬赖两名陌生人。

案展星期四（7月7日）下判。（人名译音）