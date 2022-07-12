涉非礼七名女子 五名男子将被控

（早报讯）29岁至68岁的五名男子分别涉嫌不同的非礼案件，受害者有至少七名女性，五人将在星期三（7月13日）被控上法庭。

警方星期二（7月12日）发文告，说明五名涉案男子的犯案经过。

在2012年至2019年间，一名43岁男子涉嫌在坎贝拉街住家的多处地点非礼一名27岁女子，男子将被控六项非礼罪名。

2020年9月26日，一名29岁男子涉嫌在义顺4道组屋停车场非礼一名22岁女子。2021年6月8日，男子又在义顺环路一带，涉嫌非礼一名刚刚步出组屋电梯的26岁女子。他过后甚至尾随女子，在女子的住家外再度她非礼。男子将被控三项非礼罪名。

2021年9月16日，一名68岁男子涉嫌在惹兰德惠的住家非礼一名18岁女子，男子将被控一项非礼罪名。

2021年10月31日，一名66岁男子涉嫌在一家超市内非礼一名30岁女子。隔年3月28日，他也涉嫌在一家诊所内非礼一名33岁的女子。男子将被控两项非礼罪名。

2022年1月29日，一名66岁男子涉嫌在地铁站内非礼一名31岁女子，他将被控一项非礼罪名。

警察部队说，非礼案一直是警方关注的重点罪案，警方对危害社区及个人安全的性犯罪行为持零容忍态度，将严惩违法分子。警方也将与各方密切合作，预防及阻止非礼案的发生。当局提醒公众保持警惕，一旦发现非礼案的发生或有人成为受害者，应立刻通知警方。