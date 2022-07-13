南大研究：一细菌能有效吸收废水里的有害化学物质

文 /
李思邈

发布 / 2022年7月13日 12:24 PM

更新 / 2022年7月13日 12:40 PM

带领这项研究的伍尔特资教授在位于南大的新加坡环境生物工程中心展示团队的研究成果。每缸废水里都含有肉眼看不见的细菌，把磷（phosphorous）吸收走能降低对水源生态的危害。（新加坡环境生物工程中心提供）
带领这项研究的伍尔特资教授在位于南大的新加坡环境生物工程中心展示团队的研究成果。每缸废水里都含有肉眼看不见的细菌，把磷（phosphorous）吸收走能降低对水源生态的危害。（新加坡环境生物工程中心提供）

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（早报讯）细菌虽小，却“五脏”齐全，在处理废水的过程中也能扮演重要角色。本地研究员就发现，有一种细菌能够在高达35摄氏度的温度吸收废水里的化学物质，避免排出的废水危害水源生态。

废水中含有大量的化学物质，其中就包括磷（phosphorous）。当废水被排出，里面的磷可能导致淡水里的水藻快速大量地繁殖，造成藻华（algae bloom）的问题。藻华除了显著降低水中的氧气含量，也可能释放有毒物质，危害淡水中的其他生物。

南洋理工大学的新加坡环境生物工程中心（Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering，简称SCELSE）研究员就发现，一种被归类为“磷酸蓄积性候选菌”（Candidatus Accumulibacter）的细菌能够有效地吸收废水里的磷。

带领这项研究的南大土木与环境工程学院伍尔特资（Stefan Wuertz）教授说，使用细菌比起现有的废水处理方式更加简便，且不会产生化学废料。

团队通过五年的研究以及长达一年的测试也发现，这类细菌能够在高达35摄氏度的水温吸收磷成分。目前的废水处理方式只使用于25摄氏度的水温中，但随着全球暖化，团队的这项发现将能确保未来的废水处理不会受高温的影响。

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