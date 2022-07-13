南大研究：一细菌能有效吸收废水里的有害化学物质

（早报讯）细菌虽小，却“五脏”齐全，在处理废水的过程中也能扮演重要角色。本地研究员就发现，有一种细菌能够在高达35摄氏度的温度吸收废水里的化学物质，避免排出的废水危害水源生态。

废水中含有大量的化学物质，其中就包括磷（phosphorous）。当废水被排出，里面的磷可能导致淡水里的水藻快速大量地繁殖，造成藻华（algae bloom）的问题。藻华除了显著降低水中的氧气含量，也可能释放有毒物质，危害淡水中的其他生物。

南洋理工大学的新加坡环境生物工程中心（Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering，简称SCELSE）研究员就发现，一种被归类为“磷酸蓄积性候选菌”（Candidatus Accumulibacter）的细菌能够有效地吸收废水里的磷。

带领这项研究的南大土木与环境工程学院伍尔特资（Stefan Wuertz）教授说，使用细菌比起现有的废水处理方式更加简便，且不会产生化学废料。

团队通过五年的研究以及长达一年的测试也发现，这类细菌能够在高达35摄氏度的水温吸收磷成分。目前的废水处理方式只使用于25摄氏度的水温中，但随着全球暖化，团队的这项发现将能确保未来的废水处理不会受高温的影响。