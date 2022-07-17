防疫措施放宽后首个观音诞 数百信众一早来观音堂上香

（早报讯）星期天（7月17日）是四马路观音堂首次在冠病防疫措施进一步放宽后举行观音诞。观音堂还未开门，门外就排起数百人的人龙。

信众依旧不能在观音堂内求签或跪拜，但能供奉鲜花，观音堂外一早就有10多摊卖鲜花、香烛和算命的摊位。观音堂内也有警员协助维持秩序。

观音堂佛祖庙星期天早上7时开放让信徒进香祈福，但《联合早报》记者提前20分钟抵达现场，观察到有近四五百人已排队在外等候。不少信徒在观音堂还未开门前，就陆续到大门外祈福。

人龙形成S字形，延伸至隔壁的印度庙，但在早上7时开放后，人龙迅速移动，井然有序。到了约10时，人龙仍一样长且持续移动。

排在前几名的卓明利（27岁，自雇人士）与两名朋友约早上5时半抵达。她从事算命已有两年多，因此非常注重观音诞等节日，希望亲临现场诚心祈求生意顺利。

“每逢观音诞，我都会和家人一起来进香，也算是一种传统。但受疫情限制，我们过去两年都是在观音堂外祈福。今天可以亲自前来，真的非常兴奋。”

陈美珠（55岁，厂工）则在约7时半抵达观音堂，从印度庙开始排队，约15分钟后得以进场进香添油。比起疫情前的观音诞，她认为今天的人数多出约两成。

四马路观音堂以往在农历六月十九的观音修道日都会吸引上万名香客。2020年，观音诞也吸引约数千人到场进香献花，但去年没开放让信徒进入。