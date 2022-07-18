融入大量绿色元素 星展银行办公楼改造为零能耗建筑

（早报讯）融入大量绿植降低室内温度并为蝴蝶鸟类提供栖息地、采纳智能照明系统，星展银行办公楼经改造后减少七成耗电量并透过太阳能提供所须电力，成为本地首个净零能耗银行建筑。

国家发展部长李智陞星期一（7月18日）出席星展纽顿绿洲（DBS Newton Green）办公楼的开幕仪式致辞时说，我国须改造更多旧建筑以提升它们的可持续标准。

“这比从零开始设计一栋崭新的绿色建筑还要困难，原本的项目在设计上或没有考虑到可持续、当时的科技也可能不足，这导致改造工作更复杂，也可能更加昂贵。”

星展银行去年中旬为这栋逾30年的办公楼展开耗资超过500万元的改造工作，融入了大量的可持续元素，部分费用也获建设局绿色建筑创新组合（Green Buildings Innovation Cluster Programme，简称GBIC）资助。

为节省所须电力，办公楼采用可根据空间内人数，自动调节灯光人工智能照明系统，并安装了太阳能冷气机、风扇与灯柱。（张荣摄）

这栋位于纽顿地铁站附近的办公楼获建设局的绿色建筑标志白金奖（零能耗）。

在展开改造工作之前，这一四层楼办公楼每年使用约84万5000千瓦时的能源，等同于约200间四房式组屋一年的耗电量。

为节省所须电力，办公楼采用可根据空间内人数，自动调节灯光人工智能照明系统，并安装了太阳能冷气机、风扇与灯柱。

星展银行也和新加坡自然学会合作，选择并种植适合融入建筑外墙的绿植，不仅能降低室内温度，也可为黄翼凤蝶、鹊鴝等蝴蝶与鸟类提供栖息地。

这一系列结合大自然与科技的可持续元素降低办公楼高达七成的能耗。办公楼的屋顶也装上397块双面太阳能板，为建筑体提供其余的所须电力。（）（）