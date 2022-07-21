首批印尼冷冻鸡预计一两天内推出市场

（早报讯）首批印度尼西亚冷冻鸡上个星期天（7月17日）运抵我国，星期一通过新加坡食品局检测后，预计接下来一两天内推出市场。

随着食品局于今年6月底宣布印尼为我国最新的鸡肉来源国，可向新加坡出口冰鲜、冷冻，以及经加热处理的鸡肉，首批5万公斤冷冻鸡上个星期天通过海运抵达本地，龙合分销私人有限公司成为首家接收印尼鸡的本地公司。

永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生与印尼驻新加坡大使苏里奥（Suryo Pratomo）星期四（7月21日）中午到龙合分销公司视察。许宝琨接受媒体访问时说，这批从印尼引进的冷冻鸡，希望能在下来几天发放到市场销售。

他指出：“冷冻鸡不能完全取代新鲜鸡肉的需求，但在近期食物供应链遇到阻断的情况下，消费者必须采取灵活态度。”

他强调，最重要的是国人与企业必须有可持续的计划，帮助企业在遇到阻断时继续运行。国人也应该要有开放的态度去应对食物中断，我们的国家才能建立韧性。

龙合分销私人有限公司采购总监陸添喜说，这次从印尼运来的包括头脚在内的冷冻鸡一只约2.2公斤，比一般不包括头脚的阿根廷和巴西鸡重约700到800克，因此供应给本地市场的价格会比阿根廷和巴西鸡高。

“这次从印尼运抵的鸡只较大，且包括头和脚，因此比较适合供应给鸡饭摊和巴刹售卖。本地供应价预计每公斤五到六元。”

龙合分销将会在8月到9月前，接收多五个货柜，一个货柜为25吨。