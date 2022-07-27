本地研发：蛆虫青蛙皮可助清理伤口加速愈合

（早报讯）用蛆虫（maggots）清理伤口、再用青蛙皮促进愈合——这并非武侠小说中的神奇偏方，而是本地公司Cuprina和南洋理工大学研发的创新伤口治疗方法。

慢性伤口是因手术、糖尿病、创伤等不同因素造成，可引起感染甚至需要截肢。研究显示，本地每20名病患中就有一人受慢性伤口影响。

目前的处理方法多数是用消毒水清理伤口后，再用创口贴或绷带包扎伤口，让皮肤细胞逐渐使伤口愈合。

为了改善现有慢性伤口的治疗，南大材料科学与工程学院的郑祖仰副教授和团队从大自然中寻找灵感，发现青蛙在受伤后，伤口会快速愈合且不留疤痕。

世界首创 青蛙皮胶原蛋白制成贴片

团队进行深入研究，提取出青蛙皮中丰富的胶原蛋白（collagen）后制成贴片，为伤口形成保护膜的同时，也让人体皮肤吸收成分，加快伤口的愈合。

青蛙皮目前属于废料，这项从青蛙皮提取胶原蛋白的发明有助减少资源浪费，是世界首创。

南大也和本地医疗科技企业Cuprina合作，结合两机构各自的技术来完善伤口愈合。Cuprina早前推出了使用铜绿蝇（Lucilia cuprina）蛆虫进行清创，让蛆虫分泌酵素（enzymes）为伤口进行消毒。

南大和Cuprina的合作项目早前赢得企业发展局的可持续性公开创新挑战，团队接下来将进行临床实验，并推出产品供医药机构和个人使用。