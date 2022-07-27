高博德对银行在ESG进程中应否扮演“上帝”提出疑问

（早报讯）解决气候变化的问题至关重要，但银行业者也须求取平衡，确保人民的社会需求和发展在过程中不被忽略。

星展集团执行总裁高博德（Piyush Gupta）星期三（7月27日）在彭博社举办的首届亚太可持续商业峰会上提出上述观点。他也对银行要在达成环境、社会及治理（ESG）目标的进程中，一旦在决策时面临道德困境，应否扮演“上帝”的角色，提出疑问。

来自印度的高博德举例说，自己在一个日常有10到12个小时停电或限电的国家长大，曾经晚上学习的唯一方式是用柴油发电机获取灯照。如今，他的一些家族成员仍居住在当地没有供电的村落。

他也提出，在印度尼西亚，有1400万户家庭依赖棕榈油产业为生，但棕榈树的大面积种植也间接导致气候变化，银行是否就该停止向棕油业者注资？

此前，星展银行承诺在2039年前停止对燃煤业提供融资。高博德表示，在投资者和股东的敦促下做出这个决定，使自己在道德层面苦苦挣扎，这也是他在星展银行任期内所做的最艰难决定之一。

高博德说：“我夺走了（他们）的供电，这是人们的基本权利。我要怎么跟印尼的孩童解释？他正在努力获得供电来完成学业及获取食物，而我则在局外安坐，做出这么一个道德判断——用电需求没有地球环境重要。”

高博德说，公平和公正的转型或须通过自愿碳市场来实现。在过去两年，超过2000家做出零排放承诺的公司中有些可能会难以改变商业模式，但这些公司却准备在印尼和南半球地区投资一些显著的碳项目。

“我认为这是一个纠正和平衡的机会，使经济在各方面更加均衡。”

在被问及该如何定义“可持续”一词时，高博德借用了《布伦特兰报告》中的解释，即“既能满足当代的需要，同时又不损及后代满足需要的发展模式”。

高博德同时引用“甜甜圈经济学”（Doughnuts Economics）进一步阐释：如果将社会治理模式比作一个甜甜圈，内环代表人类生存发展所需的基本要素，外环代表了地球的生态极限，那么可持续的发展则是在内外环之间寻求平衡。