警方与星展银行联手追查商业电邮诈欺案 取回逾1150万美元

（早报讯）新加坡警察部队的反诈骗中心与星展银行合作，追查商业电邮诈欺案，取回逾1150万美元（约1585万新元）的款项。

警方星期五（7月29日）发文告说，反诈骗中心今年5月2日与星展银行合作，在一起商业电邮诈欺案中取回1000万美元，这是迄今为止，警方在单一骗案中取回的最高额款项。

文告指出，受害者是一名来自美国的金融业人士，骗子假冒是受害者的客户，发邮件骗对方分多次把1400万美元转进指定的星展银行户头。

追踪资金流向查幕后黑手 冻结名下所有户头

反诈骗中心接获通报后，立刻与星展银行合作，通过追踪资金流向查出幕后黑手，并冻结骗子名下的所有户头。

骗子的户头被冻结时，有400万美元已汇出国，但在反诈骗中心与星展银行快速反应下，成功取回剩余的1000万美元。

反诈骗中心与星展银行随后也在同个诈骗组织干下的其他骗案中，分别取回约27万1000美元、19万美元和110万美元。

颁发社区合作奖给星展银行反诈骗小组主任陈宝明

为表彰星展银行在这次取缔行动中发挥的关键作用，新加坡警察部队商业事务局局长周祥泰星期五颁发了社区合作奖给星展银行反诈骗小组主任陈宝明。

周祥泰说，银行人员的快速反应，是顺利取回骗款的关键，奖项也证明了反诈骗中心与星展银行在打击诈骗案上有密切的合作关系。